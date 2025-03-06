В Прикамье минувшая зима стала одной из самых теплых в истории

В Пермском крае минувшая зима заняла второе место по средней температуре воздуха в истории наблюдений региона. Как сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края», средняя температура воздуха в регионе за зиму оказалась выше нормы на 4,5 градуса. При этом на востоке Прикамья минувший зимний период стал самым снежным за последние годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Средняя температура воздуха за зиму в Перми составила -7,1°С. В большинстве районов края зима оказалась теплее предыдущих показателей более чем на 5°С. В сравнении с рекордно теплой зимой 2019-2020 годов разница существенно меньше – тогда средняя температура воздуха в Перми составила -6,2°С.