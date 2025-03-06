В Прикамье минувшая зима стала одной из самых теплых в истории
В Пермском крае минувшая зима заняла второе место по средней температуре воздуха в истории наблюдений региона. Как сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края», средняя температура воздуха в регионе за зиму оказалась выше нормы на 4,5 градуса. При этом на востоке Прикамья минувший зимний период стал самым снежным за последние годы.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Средняя температура воздуха за зиму в Перми составила -7,1°С. В большинстве районов края зима оказалась теплее предыдущих показателей более чем на 5°С. В сравнении с рекордно теплой зимой 2019-2020 годов разница существенно меньше – тогда средняя температура воздуха в Перми составила -6,2°С.