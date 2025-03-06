В Самаре незаконно использовали тигрицу для фотосессий

Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по вопросу законности содержания тигрицы подвида «бенгальский тигр». Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Животное использовалось в публичных фотосессиях. Запись на них осуществлялась в соцсетях.

После проверки выяснилось, что тигрица была ввезена в Самару с нарушением требований к содержанию дикого животного, а также без оформления ветеринарных сопроводительных документов.

По требованию прокуратуры рекламные посты фотосессии удалены. Владельца тигрицы привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ (несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию).

Андрей Сазонов