Награжден житель Перми, который защитил мальчика, пострадавшего от побоев отчима

Уполномоченный по правам ребенка в Прикамье Светлана Денисова наградила пермяка, защитившего мальчика, который пострадал от побоев отчима. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила госпожа Денисова. Андрей Яцун награжден благодарственным письмом «за активную гражданскую позицию и защиту ребенка от противоправных действий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: соцсети Светланы Денисовой

фото: соцсети Светланы Денисовой



Как сообщал «Ъ-Прикамье», СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении Евгения Овсюкова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Как сообщается в пресс-релизе управления, с марта прошлого года по 1 марта 2025 года подозреваемый причинял физические и психические страдания своему девятилетнему пасынку. Видео с подростком опубликовал телеграм-канал 112.