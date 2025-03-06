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7 марта в Черноземье будет преимущественно ясно, от 3°C до 13°C

В пятницу, 7 марта, в Черноземье ожидается преимущественно солнечная погода. Температура будет варьироваться от 3°C до 13°C. Это следует из данных Гидрометцентра России.

  • В Белгороде ночью будет ясно, температура составит 4°C. Днем температура поднимется до 13°C, прогнозируется солнечная погода.
  • В Воронеже ночью будет облачно, температура составит 5°C, а днем будет ясно, 11°.
  • В Курске прогнозируется ясная погода. Температура воздуха ночью составит 4°C, днем 12°C.
  • В Липецке синоптики ночью обещают переменную облачность, 3°C. Днем будет ясно, 9°C.
  • Переменная облачность, по прогнозам метеослужбы, будет ночью в Орле, температура составит 3°C. Днем будет солнечно, около 12°C.
  • В Тамбове ожидается облачная погода, температура ночью опустится до 3°C, возможен дождь. Днем синоптики обещают переменную облачность, температура поднимется до 8°C.

Мария Старикова