7 марта в Черноземье будет преимущественно ясно, от 3°C до 13°C

В пятницу, 7 марта, в Черноземье ожидается преимущественно солнечная погода. Температура будет варьироваться от 3°C до 13°C. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет ясно, температура составит 4°C. Днем температура поднимется до 13°C, прогнозируется солнечная погода.

В Воронеже ночью будет облачно, температура составит 5°C, а днем будет ясно, 11°.

В Курске прогнозируется ясная погода. Температура воздуха ночью составит 4°C, днем 12°C.

В Липецке синоптики ночью обещают переменную облачность, 3°C. Днем будет ясно, 9°C.

Переменная облачность, по прогнозам метеослужбы, будет ночью в Орле, температура составит 3°C. Днем будет солнечно, около 12°C.

В Тамбове ожидается облачная погода, температура ночью опустится до 3°C, возможен дождь. Днем синоптики обещают переменную облачность, температура поднимется до 8°C.

Мария Старикова