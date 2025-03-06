Пятигорск доплатит 200 тысяч рублей желающим отправиться на СВО

Власти Пятигорска решили, планируют доплачивать 200 тыс. руб. желающим заключить контракт с Минообороны через городской военкомат и отправиться на СВО. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Обсудили с депутатами думы Пятигорска и вместе приняли решение, что с 1 марта по 30 июня, исходя из возможностей бюджета, наши земляки, заключившие контракт с министерством обороны на службу в зону СВО через городской военкомат, будут получать единоразовую муниципальную выплату в размере 200 тыс. руб. Эта выплата будет идти дополнительно к 2 млн руб., которые выплачиваются из регионального и федерального бюджетов. Соответствующий проект решения думы готов и в ближайшее время будет рассмотрен», - написал мэр в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что примерно такая сумма необходима для качественного снаряжения бойца, включая обеспечение его индивидуальными средствами защиты. Одновременно он добавил, что штаб поддержки обеспечивает обратившихся военнослужащих всем необходимым оборудованием и снаряжением, которое передается лично в руки в зоне СВО в рамках гуманитарных конвоев.

Андрей Петров