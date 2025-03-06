Politico: ЕС поддержит возобновление поставок российского газа в Словакию

Лидеры ЕС, собравшиеся в Брюсселе, предложат возобновить поставки российского газа в Словакию в обмен на отказ этой страны заблокировать оказание военной помощи Украине. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает европейское издание Politico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christian Hartmann / Reuters Фото: Christian Hartmann / Reuters

По его данным, уже сегодня, 6 марта, вечером лидеры всех 27 стран—членов ЕС, участвующие в заседании Европейского совета, посвященном вопросам помощи Украине, выпустят заявление, в котором, в частности, призовут «Еврокомиссию, Словакию и Украину к активизации усилий по выработке… решения вопроса о транзите газа (в Словакию.— ''Ъ''), включая вариант его восстановления».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может заблокировать решение саммита Евросоюза, если другие страны ЕС не поддержат требование Братиславы к Киеву возобновить транзит газа через свою территорию в Словакию и другие европейские страны.

Транзит российского газа в Европу через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение.

Виктор Буй