Госжилинспекция проверит тольяттинские УК, задолжавшие за тепло

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил в Государственную жилищную инспекцию региона заявления о проведении проверок по фактам грубого нарушения лицензионных требований со стороны пяти управляющих компаний Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Речь идет об «УК № 2», «БОН», «УК «Энерджи», «УК «ТЛТ» и «УК «Восточная». Общая сумма задолженности этих организаций за потребленные тепло, горячую и холодную воду, а также водоотведение уже превысила 500 млн руб. За нарушение лицензионных требований для юридических лиц предусмотрены административные штрафы. Также их могут лишить права на управление домами.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявлял, что «Самарская область давно нуждается в единой, понятной и прозрачной нормативной базе, регулирующей все вопросы, связанные с работой управляющих компаний». По его мнению, в регионе должно остаться не более 20 управляющих компаний к сентябрю 2026 года.

Андрей Сазонов