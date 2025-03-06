Сенаторы США подозревают Маска в использовании служебного положения

Группа сенаторов от Демократической партии направила обращение в Министерство юстиции США с просьбой начать расследование в отношении Илона Маска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters Илон Маск

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters

В письме, которое оказалось в распоряжении The Wall Street Journal, пять сенаторов просят проверить информацию о том, что господин Маск пользуется своим служебным положением в администрации Дональда Трампа, чтобы заставить рекламодателей тратить больше денег на рекламу в его соцсети X.

В феврале WSJ писала, что юрист X призвал рекламный конгломерат Interpublic увеличить расходы на платформе, чтобы избежать неприятных последствий. Interpublic счел письмо из юридического отдела X угрозой помешать конгломерату завершить сделку с Omnicom Group на $13 млрд. Сейчас условия сделки находятся на рассмотрении Федеральной торговой комиссии, и в Interpublic опасаются, что Илон Маск может воспользоваться своей должностью в администрации президента, чтобы оказать давление на регулятора.

Рекламодатели начали массово покидать Twitter (позднее X) почти сразу после того, как в октябре 2022 года соцсеть выкупил Илон Маск. Вторая волна бойкота X со стороны рекламодателей пришлась на конец 2023 года — после публикации расследования Media Matters о том, что в соцсети не блокируются антисемитские высказывания. Критике подвергся и сам господин Маск, поддержавший антисемитские высказывания пользователей соцсети. А в августе 2024 года X Corp. подала в суд на тех, кто не желает размещать рекламу в соцсети.

Кирилл Сарханянц