Суд рассмотрит дело о хищениях при реставрации Соловецкого монастыря

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора ООО «ОпрСтрой» Владимира Новосельцева. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в 2015–2016 годах ООО «ОпрСтрой», нарушив требования государственных контрактов, ненадлежащим образом провело реставрационные и противоаварийные работы в Соловецком монастыре Архангельской области и селе Копорье Ленинградской области. По поручению Владимира Новосельцева в целях сокращения затрат и увеличения прибыли их выполнили неквалифицированные рабочие, была нарушена технология и методика производства, а исторический материал заменялся новым.

В дальнейшем фигурант, говорится в деле, составил и отдал заказчикам отчетную документацию, включив в нее ложные сведения об объеме и видах работ на объектах культурного наследия «Такелажный амбар» и «Копорская крепость». В результате на счета ООО «ОпрСтрой» за заведомо невыполненные работы были перечислены бюджетные средства на сумму свыше 19 млн руб., которые, по данным следствия, Владимир Новосельцев похитил и использовал по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Таганский райсуд Москвы для рассмотрения по существу.

Александр Александров