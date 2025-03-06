Жительница Керчи погибла в ДТП с участием автомобиля скорой помощи

В Керчи местная жительница погибла в ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Прокуратура Республики Крым контролирует проведение проверки по факту произошедшего, сообщает пресс-служба органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Согласно предварительным данным, авария произошла около 16:10 по мск. Водитель автомобиля скорой помощи ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, когда столкнулся с электроопорой на пересечении улиц Горького и Гайдара.

В результате ДТП пострадали три человека, их госпитализировали. Пациентка, находившаяся в салоне автомобиля скорой помощи, скончалась.

Алина Зорина