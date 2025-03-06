«Администрация Трампа демонстрирует консервативный подход»

В Кремле полностью согласились с тезисами Марко Рубио. Накануне госсекретарь США назвал происходящее вокруг Украины прокси-войной между Россией и Соединенными Штатами. Подобное противостояние необходимо срочно прекращать, однако многие страны этого не хотят. Рубио заявил об этом в эфире телеканала Fox News, появившись перед аудиторией с пепельным крестом на лбу — католическим символом покаяния. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что нынешняя позиция Госдепа вызывает много вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио сумел удивить мировую аудиторию, появившись в эфире близкого нынешней администрации телеканала Fox News с пепельным крестом на лбу. В католическом вероисповедании это символ покаяния, которым отмечают участников мессы в первую среду Великого поста за 46 дней до Пасхи. Похоже, что подобное происходит впервые. Сложно припомнить другие примеры, когда именно респектабельный западный политик столь высокого ранга демонстрировал бы мировой аудитории свою религиозную принадлежность и соответствующие символы.

В этой связи стоит напомнить, что первое заседание кабмина Дональда Трампа началось с молитвы, которую прочитал новый министр жилищного строительства и городского развития, бывший футболист, мотивационный оратор, а также пастор баптисткой церкви Скотт Тернер. Он, в частности, поблагодарил Бога за то, что он дал стране нынешнего лидера. Напрашивается вывод о том, что таким образом администрация 47-го президента в очередной раз наглядно демонстрирует консервативный подход, возврат к корням или, как принято говорить в России, традиционным ценностям. В отличие от прошлой либеральной администрации Джо Байдена, которая все эти ценности всячески попирала. При том что в Соединенных Штатах очень много разных конфессий, не говоря уж о национальностях.

Впрочем, переходим к главному. Что, собственно, сказал госсекретарь Рубио в содержательной части своего выступления применительно к международным отношениям, за которые он непосредственно отвечает? Ситуацию вокруг Украины глава Госдепа назвал прокси-войной между ядерными державами Россией и США. Это путь в никуда. Тупик. Поэтому все это нужно поскорее прекратить. И далее близко к тексту. План украинцев и их союзников в Конгрессе (видимо, демократов) и в других странах (видимо, в Европе) заключается в следующем: давайте продолжим давать им столько, сколько нужно, и так долго, сколько это потребуется. Это не стратегия. По словам Рубио, задача Дональда Трампа на текущем этапе — выяснить, есть ли путь к миру.

Естественно, в связи с этим логично спросить: как долго президент Трамп собирается все это выяснять и что он будет делать дальше, когда получит результат? А если не получит, а если этот самый путь так и не будет найден? Видимо, нужно еще время. И что намерен делать лично господин государственный секретарь, в чем конкретно его задача на столь высоком посту, кроме демонстрации консервативного подхода? Об этом глава Госдепа ничего не сказал. Между тем с тезисами Рубио полностью согласились в России. Действительно, идет прокси-война между ядерными державами и ее нужно прекращать. Чем скорее, тем лучше. Хотя многие, в том числе в Европе, этого явно не хотят. Что касается возвращения Америки к традиционным ценностям, подобное — не вопрос Кремля.

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Дмитрий Дризе