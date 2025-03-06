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Срок дисквалификации Камилы Валиевой не будут продлевать за отказ вернуть медали

Российское антидопинговое агентство не собирается увеличивать срок дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой из-за того, что она отказалась вернуть свои медали и призовые. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Продление или увеличение срока дисквалификации за отказ спортсменки вернуть медали или денежные призы не предусмотрено общероссийскими антидопинговыми правилами», — сказано в сообщении антидопингового агентства.

29 января 2024 года спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Камилу Валиеву от всероссийских и международных выступлений на четыре года, этот срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года. В

 допинг-тесте, сданном спортсменкой перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин. Ее лишили золота чемпионата России-2022 и чемпионата Европы того же года, а также командного золота на Олимпиаде в Пекине и всех наград, завоеванных фигуристкой в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева не вернула ни одной из тех наград, которых была лишена.

Дарья Сайфиева

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