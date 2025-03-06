Воронежский фонд капремонта подал иски о взыскании 48,6 млн долга по взносам

За два месяца 2025 года Фонд капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов Воронежской области подал 1759 заявлений о взыскании с физических и юридических лиц долгов по взносам на капремонт на общую сумму 48,6 млн руб. Такие данные предоставили в самом региональном ФКР. Там подчеркнули, что сумма задолженности на 48,2% больше, чем за первые два месяца 2024 года. 1757 заявлений о взыскании 27,3 млн руб. было подано к физлицам, два иска о взыскании неуплаченных взносов на сумму 21,3 млн руб. — к юрлицам.

«В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ заявления о взыскании долгов по взносам на капремонт, если она не превышает 500 тыс. руб., рассматриваются мировыми судьями в упрощенном порядке — без вызова сторон. Вынесенный мировым судьей приказ имеет силу исполнительного листа: на его основании судебный пристав-исполнитель списывает со счета должника сумму долга вместе с начисленной пеней и госпошлиной. Взыскание задолженности может быть обращено судебным приставом-исполнителем не только на деньги должника, но и на принадлежащее ему имущество»,— рассказали в ФКР.

В 2025 году в Воронежской области планируют капитально отремонтировать 19 многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия (ОКН), сообщали ранее в ФКР. Общая стоимость работ — 192,6 млн руб. Основательная реставрация пройдет только в шести объектах, в большинстве случаев восстановлению подлежат отдельные элементы: крыши, фасады, фундаменты, инженерные системы.

Мария Старикова