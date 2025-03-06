В Тюмени директор компании обвиняется в неуплате налогов на 20 млн рублей

В Тюмени перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 20 млн руб. (ч. 1 ст. 199 УК РФ), сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2019 по 2021 годы, обвиняемый, являясь генеральным директором компании торгующей топливом, уклонился от уплаты НДС путем фиктивного документооборота с двумя организациями, которые фактически не поставляли товары.

На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФНС и направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Тюмени.

Полина Щуцкая