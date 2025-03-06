Чемпионат мира по футболу могут расширить до 64 участников
Международная федерация футбола (FIFA) может рассмотреть возможность увеличения количества участников чемпионата мира 2030 года сразу до 64 команд. Как сообщает The New York Times со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника, такое предложение прозвучало в ходе видеоконференции с участием руководства FIFA и национальных федераций.
Фото: Martin Meissner / AP
Предложение огласил представитель Федерации футбола Уругвая, пояснивший, что таким образом FIFA могла бы отметить столетие с момента проведения первого чемпионата мира, который состоялся в 1930 году в Уругвае. Утверждается, что президент FIFA Джанни Инфантино с интересом воспринял идею. При этом остальные участники совещания якобы отреагировали на нее молчанием.
Отметим, что чемпионат мира 2030 года пройдет в трех частях света: в Европе, Африке и Южной Америке. Большую часть игр примут Испания, Португалия и Марокко. По одному матчу (речь об играх первого тура групповой стадии) доверено провести Уругваю, Аргентине и Парагваю.