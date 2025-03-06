Суд отклонил ходатайство о проведении судебной экспертизы в Березовой роще

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство стороны активистов о назначении судебной экспертизы в Березовой роще. Ранее уже были проведены две экспертизы по инициативе защитников рощи и еще одна по договору со специализированным застройщиком «Краснолесье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд провел предварительное заседание по иску группы активистов к министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области, региональному правительству, администрации Екатеринбурга, СЗ «Краснолесье» и АО «Дом.РФ». Активисты предъявили к ответчикам обвинения в бездействии после выявления на территории Березовой рощи нескольких видов краснокнижных растений.

В ходе предварительного слушания выступили эксперты в области ботаники Павел Левченко и Елена Зотеева, приглашенные стороной активистов, которые высказались о том, что найденные в Березовой роще краснокнижные растения не имеет смысла пересаживать, поскольку они обусловлены уникальной средой, которая сложилась на территории. Директор ботанического сада УРО РАН, который проводил экспертизу по заказу СЗ «Краснолесье», Алена Третьякова, напротив, высказалась за пересадку краснокнижных растений, отметив, что создавать в этом месте охраняемую зону нецелесообразно.

Первое заседание по иску назначено на 23 апреля. Продолжают действовать обеспечительные меры, наложенные на участок, согласно которым застройщик не имеет права проводить там работы.

Подробнее о ситуации вокруг Березовой рощи — в материале «Ъ-Урал» «Активисты вышли из рощи».

Анна Капустина