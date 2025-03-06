В Совете федерации создана рабочая группа по правам участников СВО

Председатель Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко подписала распоряжение о создании рабочей группы по законодательному обеспечению прав и законных интересов участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Руководителем группы назначена вице-спикер Инна Святенко, сообщили в СФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СФ России Валентина Матвиенко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Председатель СФ России Валентина Матвиенко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

К числу задач новой структуры относится сбор, анализ и обобщение информации о реализации мер соцподдержки участников СВО, координация работы комитетов СФ по этому направлению, а также организация взаимодействия с федеральными и региональными органами власти в целях совершенствования законодательства. Также группа будет содействовать распространению лучших практик в субъектах РФ. Ее первое заседание пройдет 10 марта.

Напомним, 20 декабря 2022 года президент Владимир Путин образовал рабочую группу по вопросам мобилизационной подготовки, мобилизации, социальной и правовой защиты участников СВО, которую возглавил первый вице-спикер СФ Андрей Турчак. Группа регулярно представляла президенту доклады с предложениями по совершенствованию законодательства, однако после перехода господина Турчака на должность главы Республики Алтай фактически прекратила свою деятельность.

Андрей Прах