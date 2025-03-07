Более 250 компаний стали партнерами национальных проектов России

7 марта в координационном центре правительства состоялась церемония награждения победителей национальной премии «Наш вклад». 252 российские организации получили статус «Партнер национальных проектов России». В мероприятии приняли участие вице-премьер Александр Новак, представители федеральных ведомств, бизнеса и общественных объединений.

Национальная премия «Наш вклад» оценивает вклад бизнеса и НКО в достижение целей нацпроектов. На участие поступило 759 заявок, из которых эксперты отобрали 550 проектов от 252 организаций. Совокупный объем инвестиций участников превысил 103 млрд руб., что в 2,6 раза больше, чем в прошлом сезоне.

«Мы видим растущий интерес к социальным инициативам — финалисты премии активно помогают развитию регионов, созданию инфраструктуры, подготовке квалифицированных кадров для экономики, внедрению социальных инноваций и обеспечивают технологический суверенитет»,— отметил Александр Новак.

Победители определились в шести основных номинациях:

«Госкорпорации и госкомпании» — ПАО «Сбербанк», «Крупный бизнес. Сетевой» — ПАО «Вымпелком», «Крупный бизнес. Регион» — ПАО «АФК Система», «Средний бизнес» — ООО «Большая Тройка», «Малый бизнес» — ООО «КИНОСФЕРУМ», «НКО» — благотворительный фонд «Женщины за жизнь».

В специальной номинации «Год семьи» были отмечены проекты, продвигающие семейные ценности. Победителями в трех категориях этой номинации стали: «Рекламные кампании и специальные проект» — АО «МЭЛОН ФЭШН ГРУП», «Продвижение социальных проектов» — ИП Славская Анастасия Витальевна, а также Межрегиональная благотворительная общественная организация «Детские деревни SOS» совместно с ООО «ЭМГ», «Корпоративные коммуникации» — ПАО «Ростелеком».

С 2021 года число участников премии выросло в 3,5 раза. Наиболее популярными направлениями остаются нацпроекты «Образование», «Демография» и «Экология». Также отмечается рост интереса к науке, здравоохранению, культуре и благоустройству. В нынешнем году 35,3% финалистов представляли крупный бизнес, 31% — НКО, 19,4% — госкомпании. Наиболее активными регионами стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область.