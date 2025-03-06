Житель Удмуртии угнал два автомобиля и попал в ДТП

За угон двух автомобилей задержали 26-летнего жителя Кезского района Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Следствие считает, что в конце февраля он угнал автомобиль Lada, принадлежащий его сестре, но не справился с управлением и наехал на дорожный знак, после чего скрылся с места происшествия. В начале марта пьяный обвиняемый проник в автомобиль знакомого, завел его и уехал. В результате он также не справился с управлением и наехал на опору линии электропередач.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», а также составили протоколы об административных правонарушениях.