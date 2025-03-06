Ярославское МЧС предупреждает о сильном ветре

В Ярославской области с 18:00 6 марта ожидается усиление ветра с порывами 13-18 м/с. Об этом предупреждает областное МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным Ярославского ЦГМС, сильный ветер в регионе сохранится на сутки, то есть до 18:00 7 марта. В связи с этим возможен обрыв линий связи, увеличение случаев травматизма и обрушение аварийных крыш.

Согласно прогнозу погоды, до утра в Ярославле ожидается небольшой дождь, днем в пятницу его не будет. Температура воздуха — +3…5°С.

Алла Чижова