В Городце у предпринимателя арестовали технику и счета из-за кражи песка

В Нижегородской области прокуратура арестовала технику и денежные средства предпринимателя из Городца на общую сумму 10 млн руб. По данным прокуратуры, поводом для ареста стала незаконная деятельность бизнесмена по добыче песка.

С мая по сентябрь 2024 года предприниматель, являясь директором строительной компании, незаконно разработал песчаный карьер на территории Городецкого муниципального округа. Для этого он использовал имеющуюся у компании технику. С ее помощью он похитил более 800 кубометров песка.

Ущерб от действия предпринимателя оценили в 400 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело о краже. Нижегородцу грозит до шести лет лишения свободы.