Бомбоубежище «Волгопромгаза» возвращено в собственность государства

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск прокуратуры против ООО «УКХ «Волгопромгаз». Надзорное ведомство ранее потребовало передать в собственность государство защитное сооружение гражданской обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Бомбоубежище находится в подвале здания на пр. Карла Маркса, 163а в Октябрьском районе города. Там находится предприятие сервисного обслуживания и защиты газопроводов.

Основной вид деятельности УКХ «Волгопромгаз» — управление недвижимостью. В 2023 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании превысила 527 млн руб., при этом организация получила убыток в размере 3,5 млн руб. До февраля 2025 года руководителем организации был Анатолий Афанасьев.

Андрей Сазонов