В Челябинске осудят двух бывших полицейских за служебный подлог

Следственные органы Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших инспекторов миграционных отделов УМВД РФ по региону. Их обвиняют в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), превышении должностных полномочий (п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и неправомерном доступе к компьютерной информации (ч.3 ст. 272 УК РФ), сообщает пресс-служба областного СУ Следственного комитета РФ.

По версии следствия, днем 9 декабря прошлого года в кафе Тракторозаводского района Челябинска инспекторы проверили документы и выявили иностранца, работающего в заведении поваром. Полицейские выяснили, что у него отсутствовал патент на осуществление трудовой деятельности в РФ. Директор, желая избежать штрафа, предложил инспекторам составить шесть протоколов в отношении его подчиненного, который фактически не привлекал мигрантов к работе, считает следствие. В результате полицейские согласились и внесли ложные сведения в официальные документы и электронную базу данных с правовой защитой.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.