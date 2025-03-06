Инженер-конструктор Нововоронежской АЭС вошла в число лучших молодых специалистов российских АЭС

В Концерне «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») подвели итоги конкурса «Энергия молодых — 2024»*. Тройку лидеров в номинации «Восходящая звезда» замкнула инженер-конструктор конструкторско-технологического отдела Нововоронежской АЭС Алина Кутькина.

Фото: Управление коммуникаций НВ АЭС

Всего на конкурс подали около 400 заявок, из которых определили 45 победителей уровня филиалов и организаций в контуре управления Концерна «Росэнергоатом». Финалисты защищали свои проекты перед дивизиональной комиссией под председательством генерального директора «Росэнергоатома» Александра Шутикова.

«Нам необходимы талантливые молодые люди, которые уже имеют опыт работы в атомной отрасли и могут стать настоящими лидерами, эффективно достигать поставленных целей, объединять коллектив. В свою очередь, для молодёжи это отличный шанс для реализации своих профессиональных амбиций. Ротация на новые блоки в новые регионы, участие в крупных проектах, активность и желание взять на себя ответственность, безусловно, способствуют построению успешной карьеры. В этом плане конкурс «Энергия молодых» — прекрасный инструмент, чтобы рассказать о себе и собственных инициативах, а для нас — возможность определить лучших представителей молодёжи дивизиона, помочь им раскрыть собственный потенциал, а также использовать его на благо компании», — отметил Генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков.

Алина Кутькина работает на Нововоронежской АЭС три года. На ее счету в ушедшем году шесть реализованных проектов, позволивших оптимизировать производственные процессы атомной станции, и участие в отраслевом проекте «Бизнес-лаборатория» с бизнес-моделью «Линия по изготовлению металлических порошков для 3D-печати». Также она заняла второе место в станционном этапе конкурса на лучший научно-технический доклад, а команда с ее участием стала лучшей в онлайн-марафоне по охране труда «Охота на риски» на Нововоронежской АЭС. В нерабочее время активно занимается спортом, является капитаном любительской волейбольной команды, занимается профориентацией студентов Нововоронежского политеха.

«Я рада, что можно поучаствовать в таких мероприятиях, показать свои достижения и быть уверенной, что их оценят по достоинству. Это подстегивает еще больше стараться и достигать большего», — подчеркнула Алина Кутькина.

Стоит отметить, что в прошлом году в аналогичной номинации первое место занял инженер отдела ядерной безопасности и надежности Нововоронежской АЭС Сергей Полозков.

Все участники дивизионального этапа конкурса будут награждены благодарностью Генерального директора Концерна.