Авиарейс «Сочи — Ставрополь» перенесли из-за проблем с двигателем самолета

В четверг 6 марта из Сочи не состоялся рейсовый вылет в аэропорт Ставрополя. О неполадках на борту самолета, который выполнял рейс в Ставрополь, сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рейс выполняла авиакомпания «Азимут». Однако капитан доложил, что у воздушного судна не запускается левый двигатель. В итоге самолет вернулся на стоянку.

Судя, по данным онлайн-табло аэропорта Ставрополя, в итоге самолет вылетел и благополучно приземлился в краевой столице в 10:09.

Николай Аксенов