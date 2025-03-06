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Авиарейс «Сочи — Ставрополь» перенесли из-за проблем с двигателем самолета

В четверг 6 марта из Сочи не состоялся рейсовый вылет в аэропорт Ставрополя. О неполадках на борту самолета, который выполнял рейс в Ставрополь, сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рейс выполняла авиакомпания «Азимут». Однако капитан доложил, что у воздушного судна не запускается левый двигатель. В итоге самолет вернулся на стоянку.

Судя, по данным онлайн-табло аэропорта Ставрополя, в итоге самолет вылетел и благополучно приземлился в краевой столице в 10:09.

Николай Аксенов

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