В связи с подключением новых сетей водоснабжения в поселке Борисоглебское Авиастроительного района к централизованным системам, в некоторых домах района на сутки отключат воду. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В поселке Авиастроительного района Казани на сутки отключат воду

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В поселке Авиастроительного района Казани на сутки отключат воду

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение планируется с 9:00 11 марта до 9:00 12 марта.

Водоснабжение временно прекратится по следующим адресам:

ул. Речная, 40;

ул. Северная, 37, 39;

ул. Шоссейная, 41, 41а;

ул. Авиастроителей, Вишневая, Гагарина, Заводская, Заречная, Зеленая, Иванычева, Ивовая, Кадышевская, Колхозная, Ленина, Луговая, Малая Заречная, Молодежная, Новая, Озерная, Октябрьская, Переломная, Победы, Производственная, Рабочая, 2-я Рабочая, Садовая, Северная, Советская, Степная, Строителей, Сухорецкая, Торфяная, Школьная.

Дарья Сайфиева