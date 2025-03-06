Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В поселке Авиастроительного района Казани на сутки отключат воду

В связи с подключением новых сетей водоснабжения в поселке Борисоглебское Авиастроительного района к централизованным системам, в некоторых домах района на сутки отключат воду. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».

В поселке Авиастроительного района Казани на сутки отключат воду

В поселке Авиастроительного района Казани на сутки отключат воду

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В поселке Авиастроительного района Казани на сутки отключат воду

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение планируется с 9:00 11 марта до 9:00 12 марта.

Водоснабжение временно прекратится по следующим адресам:

  • ул. Речная, 40;
  • ул. Северная, 37, 39;
  • ул. Шоссейная, 41, 41а;
  • ул. Авиастроителей, Вишневая, Гагарина, Заводская, Заречная, Зеленая, Иванычева, Ивовая, Кадышевская, Колхозная, Ленина, Луговая, Малая Заречная, Молодежная, Новая, Озерная, Октябрьская, Переломная, Победы, Производственная, Рабочая, 2-я Рабочая, Садовая, Северная, Советская, Степная, Строителей, Сухорецкая, Торфяная, Школьная.

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все