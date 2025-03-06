Шестерых человек в Румынии задержали по подозрению в госизмене в пользу России

Румынская прокуратура сообщила о задержании шести человек. Их подозревают в попытке подрыва суверенитета и обороноспособности страны при поддержке России. Соответствующий документ опубликован на сайте отдела по борьбе с организованной преступностью DIICOT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейский спецназ во время демонстрации в поддержку экс-кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску

Фото: Andreea Alexandru / AP Полицейский спецназ во время демонстрации в поддержку экс-кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску

Фото: Andreea Alexandru / AP

5 марта в муниципалитете Бухарест и уездах Илфов, Джурджу и Марамуреш прошли обыски, в ходе которых у подозреваемых нашли вещественные доказательства сговора. Сегодня, 6 марта, в суд направят уведомление об аресте четырех подозреваемых и домашнем аресте двух других.

Как утверждается, в 2023 году преступную группировку создали пятеро из числа подозреваемых, в следующем году к ним присоединился еще один человек. Организация имела структуру военного типа, одним из ее участников был отставной генерал-майор.

По данным прокуроров, члены преступной организации пытались провести переговоры с третьими лицами о выходе Румынии из НАТО, отмене действующей конституции, роспуске политических партий, формировании нового правительства, а также об изменении названия, флага и гимна страны. В январе двое из обвиняемых якобы отправились в Москву, чтобы договориться с заинтересованными лицами о захвате власти в Румынии.

Подробнее о взаимоотношениях России и Румынии — в материале «Ъ» «Румыния определяется с политикой».