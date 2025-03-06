Активы инвестиционного подразделения группы ПСБ достигнут 1,3 трлн рублей к 2028 году

Инвестиционное подразделение группы ПСБ — «ПСБ Благосостояние» — представило новую стратегию развития до 2028 года. В ближайшие четыре года «ПСБ Благосостояние» планирует увеличить совокупный объем активов под управлением брокера и управляющей компании в два раза — до 1,3 трлн руб., база активных клиентов также вырастет двукратно и превысит 600 тыс. человек.



Цели предыдущего периода 2020-2024 гг. достигнуты с перевыполнением ключевых прогнозных показателей: совокупный объем активов под управлением инвестиционного направления группы ПСБ увеличился в десять раз и превысил 640 млрд руб., количество клиентов увеличилось в семь раз — до 307 тыс. человек. В том числе, активы под управлением УК ПСБ за 2020-2024 гг. увеличились почти в 14 раз — до 400 млрд руб., число клиентов выросло в девять раз, до 116 тыс. человек. Объем активов под управлением брокера вырос за период в шесть раз – более чем до 240 млрд руб., число клиентов увеличилось более чем четырехкратно и превысило 190 тыс. человек.

Стратегия развития «ПСБ Благосостояния» на 2025-2028 гг. предусматривает масштабирование бизнеса за счет формирования центра универсальной инвестиционной экспертизы в экосистеме банка ПСБ; расширение продуктовой линейки «ПСБ Благосостояние», которая комплексно закроет инвестиционные потребности клиентов группы ПСБ; рост привлечения во всех клиентских сегментах, включая физлиц, клиентов Private banking, корпоративный бизнес и институциональных инвесторов; увеличение доли прямых продаж и диверсификацию каналов привлечения как в контуре группы ПСБ, так и на открытом рынке; цифровизацию сервисов, в том числе функциональное и продуктовое развитие личных кабинетов в мобильном приложении и веб-версии.

«Рост фондового рынка и числа активных инвесторов на бирже, участие государства в софинансировании продуктов долгосрочных инвестиций граждан, позитивная динамика рынка коллективных инвестиций — все эти факторы формируют новые возможности для финансовых игроков и задают новые ориентиры для команды "ПСБ Благосостояние", — сказал Алексей Жоголев, старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ. — Ландшафт инвестпродуктов активно меняется, и наш подход, нацеленный на предоставление клиентам комплексного инвестиционного предложения в рамках развития модели универсального банка, доказал свою эффективность. Мы будем масштабировать эту бизнес-модель, наращивая число клиентов и долю рынка. "ПСБ Благосостояние" продолжит развивать принцип "одного окна" для клиентов группы ПСБ через реализацию единой сервисной модели, при которой различные инвестиционные решения предлагаются клиентам в рамках портфельного подхода».

Алексей Жоголев подчеркнул, что команда «ПСБ Благосостояния» намерена расширять клиентское продуктовое и сервисное предложение, сохраняя неизменно высокое качество управления активами. «Мы уделим особое внимание повышению доступности брокерских услуг в регионах, включая новые субъекты России. Драйверами роста в реализации стратегии станут увеличение доли прямых продаж и диверсификация каналов привлечения, а также работа с институциональными инвесторами, развитие рынка ЗПИФ и сегмента личных фондов»,—– отметил Алексей Жоголев.

По словам генерального директора УК ПСБ Владимира Сердюкова, стратегия учитывает сценарий начала цикла смягчения денежно–кредитной политики, что приведет к притоку новых средств на фондовый рынок. «Инвесторы будут искать альтернативные варианты размещения для получения большей доходности средствам из депозитов и фондов денежного рынка, — сказал Владимир Сердюков. — Мы готовы к такому развитию событий — стратегия предусматривает гибкую адаптацию под различные тренды на рынке. Неизменным остается одно — процесс инвестирования должен быть простым и понятным для клиентов. Профессионализм нашей команды, работа по созданию оптимального конструктора инвестиционных инструментов и масштабирование операционных процессов под рост бизнеса — все это позволит нам достичь поставленных целей».

Справка

«ПСБ Благосостояние» является комплексной экосистемой предложения инвестиционных продуктов и услуг для частных и корпоративных клиентов. Она объединяет брокерское обслуживание, паевые инвестиционные фонды, механизмы инвестиций в драгоценные металлы, инструменты финансового планирования, инвестиционное консультирование. Экосистема предусматривает предоставление полного спектра услуг в формате единого окна, что экономит время и ресурсы клиента и обеспечивает максимально персонализированный подход, основанный на индивидуальных потребностях и предпочтениях частных инвесторов.

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"