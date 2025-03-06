ВСУ атаковали семь белгородских муниципалитетов за сутки; есть разрушения

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 27 боеприпасов и 41 БПЛА. Никто не пострадал. Разрушения установлены в четырех частных домовладениях и семи автомобилях. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе поселки Майский и Малиновка, села Красное, Репное, Щетиновка и хутор Церковный обстреляли с помощью трех боеприпасов и восьми беспилотников, семь из которых сбила система ПВО. В Майском был поврежден забор частного домовладения.

В Борисовском районе село Грузское атаковал один беспилотник — обошлось без последствий.

В Валуйском округе по селам Борки, Двулучное, Долгое и Кукуевка ударили с помощью пяти БПЛА, три из которых подавили. Пострадавших и разрушений не установлено.

В Волоконовском районе село Новое попало под атаку одного дрона — повреждено частное домовладение.

В Грайворонском округе села Гора-Подол, Дроновка и Рождественка обстреляли с помощью пяти боеприпасов и двух беспилотников. Сегодня ночью из-за сброса взрывных устройств с БПЛА в селе Гора-Подол пострадали частный дом, шесть автомобилей и гараж, в селе Рождественка сгорел частный дом.

В Краснояружском районе по поселкам Задорожный и Прилесье, селам Вязовое, Колотиловка и Поповка ударили с помощью 14 боеприпасов и десяти дронов, пять из которых уничтожили. Разрушения получили автомобиль и линия электропередачи.

В Шебекинском округе поселок Красное, села Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка атаковали с помощью пяти боеприпасов и 14 БПЛА, которые сбили. Обошлось без последствий.

Сутками ранее ВСУ обстреляли шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 36 боеприпасов и 36 БПЛА. В результате никто не пострадал, установлен ряд разрушений.

Алина Морозова