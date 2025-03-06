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Губернатор Кубани поручил создать программу модернизации водоснабжения

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился разработать региональную программу модернизации системы водоснабжения, учитывающую потребности как крупных городов, так и отдаленных населенных пунктов. Ответственным за разработку программы назначен заместитель главы края Евгений Пергун. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

По словам губернатора, необходимо оценивать существующие мощности Краснодарского края, понимать, где есть скважины и сколько в них запасов. Для этого нужно разработать программу модернизации водохозяйственного комплекса в регионе.

Особое внимание на совещании по вопросу водоснабжения жителей края уделили ситуации в Новороссийске, где готовится корректировка схемы водоснабжения и водоотведения, а также проводятся работы по снижению потерь из-за протечек и неучтенного потребления воды. Губернатор поставил задачу решить проблему с водоснабжением города-героя до 2029 года и подчеркнул, что строительство новых микрорайонов возможно только после обеспечения необходимой инженерной инфраструктурой.

На совещании также обсудили обращения граждан по вопросам водоснабжения. В 2024 году к губернатору поступило 4,5 тыс. жалоб, а в 2025 году — 318. Часть из них касалась ситуации в станице Передовой Отрадненского района.

Министр ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник пояснил, что источник водоснабжения там зависит от погодных условий. Перебои произошли из-за того, что уровень воды в подземном резервуаре для ее сбора упал. Чтобы уменьшить дефицит воды, поселение подготовило проектную документацию для строительства водовода с поверхностным забором из притока реки Зеленчук. К реализации проекта планируется приступить в первом квартале этого года. Для этого из краевого бюджета выделено 95 млн руб.

В станице Новосергиевской Крыловского района, жители которой жаловались на непригодную для питья воду, заменят 2,9 км сетей. Работы начнутся в апреле, на их проведение выделено 10,9 млн руб.

Алина Зорина

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