ХК «Салават Юлаев» заложил имущество «Региональному фонду»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» и региональная инвестиционная компания «Региональный фонд» договорились о залоге имущества. По данным «СПАРК-Интерфакс», соглашение заключено 21 февраля и действует до 21 мая.

Хоккейный клуб по договору передает «Регфонду» трактор «Беларус», несколько автомобилей Toyota Land Cruiser, Citroen, автобусы и фургоны.

Также в числе заложенного имущества — машины для уборки и заливки льда, льдогенератор, точильный станок, ледовый комбайн, машина для подрезки льда, медиа-куб и программно-аппаратные комплексы для тренировок.

«Залог имущества при займе — это обычная кредитная практика, ничего особенного в этой истории нет. В данном случае используются кредитные средства „Регионального фонда РБ“, а имущество идет как залоговое обеспечение этого кредита. Команда спокойно готовится к плей-офф, в клубе все стабильно»,— сообщили в «Салавате Юлаеве».

АО «Региональный фонд» зарегистрировано в 2007 году, принадлежит республике. Компания занимается государственными инвестициями. В частности, владеет пакетом акций АО «Башкиравтодор», ПАО «Нефаз», ранее на правах доверительного управления владела акциями Башкирской содовой компании.

Идэль Гумеров