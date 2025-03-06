Проезд по Аксайскому мосту на М-4 «Дон» ограничат до конца года

Мост на 1062 км альтернативного пути трассы М-4 «Дон» закроют на ремонт

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба Автодор Ростовской области Фото: Служба Автодор Ростовской области

В Ростовской области дорожники приступают к ремонту путепровода, расположенного на 1062 км альтернативного направления трассы М-4 «Дон». Об этом сообщает служба Автодор региона.

На время проведения работ будет изменена схема дорожного движения.

«Просим автомобилистов быть внимательными, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и учитывать изменения при планировании поездок»,— добавили в Автодоре.

Ограничения начнут действовать с 8 марта, а новая схема проезда заработает с 10 марта. Полностью завершить работы по ремонту путепровода и открыть движение по трем полосам планируется к концу этого года.

Николай Аксенов