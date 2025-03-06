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И. о. директора нового курганского департамента стал участник СВО

Кавалер ордена Мужества Илья Шалита назначен исполняющим обязанности директора департамента общественной безопасности Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Илья Шалита окончил Екатеринбургский артиллерийский институт. За выполнение боевых задач в зоне СВО в 2023 году награжден орденом Мужества. Также имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами, две медали «За отвагу», медаль «За храбрость» второй степени, медаль «За храбрость» первой степени. С мая 2024 года проходил президентскую кадровую программу развития участников СВО «Время героев».

Илья Шалита будет отвечать за взаимодействие органов государственной власти области с силовыми ведомствами региона. По его словам, особое внимание будет уделено поддержке ветеранов специальной военной операции и их семей, организации их социальной реабилитации и патриотическому воспитанию молодежи.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», департамент общественной безопасности Курганской области был создан в октябре прошлого года. В его состав вошли аппарат антитеррористической комиссии и управление общественной безопасности и специальных программ, а также ситуационный центр. Планировалось, что возглавит ведомство выпускник программы «Время героев».

Виталина Ярховска

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