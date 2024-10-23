В Курганской области создали департамент общественной безопасности

С 23 октября распоряжением губернатора в Курганской области создан департамент общественной безопасности. В его состав войдут аппарат антитеррористической комиссии и управление общественной безопасности и специальных программ, а также ситуационный центр, сообщает пресс-служба областного правительства.

Департамент создан для повышения эффективности профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности, противодействия терроризму, незаконному обороту наркотиков, организации взаимодействия с правоохранительными органами и органами военного управления.

Планируется, что ведомство возглавит участник СВО после прохождения обучения по программе Высшей школы государственного управления «Время героев». Его имя и фамилия не называются. Заместителем директора и временным руководителем департамента назначен Валерий Таскаев. Он имеет опыт работы в правоохранительных органах и УФССП по Курганской области.

Виталина Ярховска