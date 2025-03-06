ФСБ закрыла канал незаконной миграции с использованием фиктивных браков

Управлением ФСБ России по Ростовской области выявлен канал незаконной миграции граждан из одной из стран Закавказья с использованием фиктивных браков. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным чекистов, гражданин России и иностранец, имеющий вид на жительство в России (откуда он – не указывается), связывались с иностранцами, которым было необходимо легализоваться на территории России. Далее они находили женщин, которые за денежное вознаграждение выступали в качестве фиктивных жен. Стоимость услуги составляла 100 тыс. руб., за одну «свадьбу», из которых 25 тыс. руб. получала «невеста», остальные шли организаторам.

В отношении последних возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.322.1 УК России «Организация незаконной миграции». Ведётся следствие.

Сергей Иванов