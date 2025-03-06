Прокуратура заинтересовалась ценами на отдых в санаториях Прикамья

Прокуратура Пермского края начала проверку информации о завышении цен на санаторно-курортные услуги в регионе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее на сайте «Санатории России» были опубликованы данные о сравнительной стоимости путевок в санатории различных регионов РФ. Первое место занял Алтайский край со средней стоимостью путевки 6,4 тыс. руб. за человека в сутки, что на 17% больше по сравнению с прошлым периодом. Пермский край со средней стоимостью путевки 5,3 тыс. руб. и годовым ростом на 17% занял четвертое место в рейтинге.

«В ходе надзорных мероприятий с привлечением Пермского УФАС будет дана оценка обоснованности установления санаторно-курортными организациями стоимости путевок»,— отметили в краевой прокуратуре.