В 2024 году в Самарской области обнаружено 19 нелегальных кредиторов

В Самарской области в прошлом году признаки нелегального потребительского кредитования обнаружены у 19 компаний, сообщили в самарском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Нелегальные кредиторы работали под видом комиссионных магазинов и ломбардов в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

«Они выдавали потребительские кредиты, не находясь в реестрах Банка России, а значит, не имея законных оснований для такой деятельности. Недобросовестные комиссионные магазины передавали клиентам деньги сразу при получении товара и оформлении договора, а не после продажи вещи, принятой на комиссию»,— говорится в сообщении Центробанка.

Как отмечает регулятор, по сути кредиторы выдавали займы под залог имущества, хотя суть комиссионной торговли в том, что гражданин получает деньги только после продажи вещи.

В 2023 году в регионе выявлено 32 нелегальных кредитора, большинство из которых работали под видом ломбардов.

Сабрина Самедова