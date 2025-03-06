В Саратовской области возбудили дело после травмирования составителя поездов

Следственные органы Западного МСУТ СК РФ возбудили уголовное дело по факту травмирования составителя поездов на железной дороге в Саратовской области (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Составитель поездов получил травмы при наезде на него тепловоза днем 3 февраля во время маневренных работ на железнодорожных путях в 700 метрах от станции Аткарск. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, устанавливают лиц, причастных к травмированию составителя поездов. Специалисты назначили необходимые судебные экспертизы.

Павел Фролов