На ремонт участка Нагаевского шоссе направят до 448 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на конкурсе 26 марта выберет подрядчика второго этапа капитального ремонта Нагаевского шоссе на участке Запрудной улицы до примыкания к улице Механизаторов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 47,6 млн руб., он будет оплачен из бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Работы необходимо завершить до 25 ноября. Проектом предусмотрен капитальный ремонт участка магистральной улицы длиной 380 м с увеличением количества полос движения до четырех. Подрядчик должен переустроить коммуникации, водоотвод с проезжей части и наружное электроосвещение.

Майя Иванова