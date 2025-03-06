В Ганновере произошел взрыв на заводе Continental

В немецком городе Ганновер на заводе по производству шин Continental взорвался котел. Авария случилась на верхнем этаже здания, сообщает Bild. Причины взрыва не уточняются, пострадал по меньшей мере один человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julian Stratenschulte / dpa / AP Фото: Julian Stratenschulte / dpa / AP

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени. Пожар потушен, эвакуация здания не потребовалась. На месте происшествия дежурят пожарная бригада и сотрудники полиции. Сейчас пожарные ведут осмотр внешней стороны завода.

Continental — немецкая компания, занимающаяся производством шин, автомобильной электроники и других комплектующих. В Ганновере находится штаб-квартира компании. По сообщению Forbes, в 2024 году прибыль Continental составила $44,3 млрд, выручка — $781,9 млн.