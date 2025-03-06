В Ганновере произошел взрыв на заводе Continental
В немецком городе Ганновер на заводе по производству шин Continental взорвался котел. Авария случилась на верхнем этаже здания, сообщает Bild. Причины взрыва не уточняются, пострадал по меньшей мере один человек.
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / AP
Инцидент произошел около 10:00 по местному времени. Пожар потушен, эвакуация здания не потребовалась. На месте происшествия дежурят пожарная бригада и сотрудники полиции. Сейчас пожарные ведут осмотр внешней стороны завода.
Continental — немецкая компания, занимающаяся производством шин, автомобильной электроники и других комплектующих. В Ганновере находится штаб-квартира компании. По сообщению Forbes, в 2024 году прибыль Continental составила $44,3 млрд, выручка — $781,9 млн.