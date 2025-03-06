«Салават Юлаев» продлил победную серию до пяти матчей

Уфимский «Салават Юлаев» во второй раз подряд обыграл на гостевом льду хабаровский «Амур». Игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершилась в овертайме со счетом 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Старостин, Коммерсантъ Фото: Андрей Старостин, Коммерсантъ

Первая двадцатиминутка прошла без забитых шайб. На 11-й минуте второго периода «Салават Юлаев» играл в большинстве, однако шайбу в зоне уфимцев контролировали хоккеисты «Амура». Владение закончилось тем, что форвард Олег Ли замкнул поперечную передачу Виктора Балдаева с близкого расстояния и вывел «хозяев» вперед. Второй ассист — в активе Игната Коротких.

Сравнять счет удалось на 11-й минуте третьего периода: нападающий юлаевцев Скотт Уилсон в одно касание бросил со средней дистанции, и шайба попала в «девятку» ворот «Амура». Голевые передачи отдали Александр Комаров и Джошуа Ливо.

Окончательный счет в матче установил нападающий уфимской команды Александр Хмелевский. После паса Шелдона Ремпала форвард отправился в сольный проход и обыграл защиту соперников, 1:2.

Таким образом, победная серия «Салавата Юлаева» составляет пять матчей. С 85 очками уфимцы занимают второе место в Восточной конференции КХЛ. Отставание от «Трактора» составляет один балл, однако челябинский клуб сыграл на игру меньше. Ближайший матч «юлаевцы» проведут на «Уфа-Арене» 13 марта против московского «Динамо». Всего до окончания «регулярки» осталось провести четыре встречи.

Идэль Гумеров