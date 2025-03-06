В Тольятти приставы передали конфискованные автозапчасти на нужды СВО

Приставы Центрального района передали военнослужащим более 50 штук автозапчастей, конфискованных у гражданина, который занимался реализацией деталей, незаконно используя чужой товарный знак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На нарушителя завели административное дело по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Суд оштрафовал предпринимателя, а также потребовал конфисковать у него являющиеся предметом правонарушения автозапчасти.

В рамках исполнительного производства приставы конфисковали 54 единицы товара и передали их на нужды СВО, сообщили в региональном УФССП.

Алексей Алексеев