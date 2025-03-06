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В Челябинске водитель автобуса сбил пешехода

На проспекте Ленина в Челябинске автобус сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пешеходном переходе рядом с остановкой «Комсомольская площадь», сообщает пресс-служба управления госавтоинспекции города.

По предварительным данным, 54-летний водитель автобуса №123 совершил наезд на 84-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть по регулируемому переходу. Пенсионерка получила травмы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

Виталина Ярховска

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