В Челябинске водитель автобуса сбил пешехода

На проспекте Ленина в Челябинске автобус сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пешеходном переходе рядом с остановкой «Комсомольская площадь», сообщает пресс-служба управления госавтоинспекции города.

По предварительным данным, 54-летний водитель автобуса №123 совершил наезд на 84-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть по регулируемому переходу. Пенсионерка получила травмы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

Виталина Ярховска