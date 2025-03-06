СМИ: союзники США могут сократить обмен разведданными с Вашингтоном

Некоторые союзники США рассматривают возможность сокращения обмена разведданными с американскими коллегами, учитывая изменение политики США в отношении России. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники, имеющие «сведения по этому поводу из первых рук».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Паршин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Паршин, Коммерсантъ

Среди тех союзных США государств, которые рассматривают возможность сокращения обмена данными, телеканал называет Израиль, Саудовскую Аравию и членов так называемого альянса «Пять глаз», в который кроме США входят Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

По словам источников телеканала, союзников США беспокоит тот факт, что передаваемая ими информация может каким-то образом стать известной России. Никаких окончательных решений или действий в связи с этим пока не принято. А сами дискуссии идут в рамках более широкого изучения взаимоотношений с США, включая дипломатическую, торговую и военную сферы.

Публично, однако, ключевые союзники США стремятся преуменьшить значение проблемы. «США — ближайший союзник Великобритании, и мы продолжим самое тесное взаимодействие по вопросам обороны, разведки и безопасности. Любые предположения, что это может быть не так, ложны»,— цитирует телеканал официальный ответ британского правительства. В этом же духе ответили представители Канады и Израиля.

Виктор Буй