Удаленку для школьников Ставрополя продлили до 7 марта
В городских школах Ставрополя из-за непогоды до пятницы продлили дистанционный формат обучения. Об этом сообщил мэр Ставрополя Иван Ульянченко
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Метель в Ставрополе бушует второй день. По прогнозам синоптиков, порывы ветра в регионе могут достигать 30 м/с. В связи с этим во всех муниципалитетах ввели штормовое предупреждение и режим повышенной готовности.
«Непогода в Ставрополе продолжает бушевать. Принял решение, что завтра, 7 марта, в школах города сохранится дистанционный формат обучения. Детские сады работают в штатном режиме»,— сообщил Иван Ульянченко.
Детские сады работают в штатном режиме.