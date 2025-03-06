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Удаленку для школьников Ставрополя продлили до 7 марта

В городских школах Ставрополя из-за непогоды до пятницы продлили дистанционный формат обучения. Об этом сообщил мэр Ставрополя Иван Ульянченко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Метель в Ставрополе бушует второй день. По прогнозам синоптиков, порывы ветра в регионе могут достигать 30 м/с. В связи с этим во всех муниципалитетах ввели штормовое предупреждение и режим повышенной готовности.

«Непогода в Ставрополе продолжает бушевать. Принял решение, что завтра, 7 марта, в школах города сохранится дистанционный формат обучения. Детские сады работают в штатном режиме»,— сообщил Иван Ульянченко.

Детские сады работают в штатном режиме.

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