Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В Навашинском округе Нижегородской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли два человека и один пострадал. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
По данным ведомства, ДТП произошло на дороге Р-125 «Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород». Пожарные вызволили пострадавшего из автомобиля и передали медикам.
В ГУ МВД по Нижегородской области уточнили, что водитель Hyundai Accent столкнулся с грузовиком при обгоне на встречной полосе объездной дороги Навашина.