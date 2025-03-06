Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В Навашинском округе Нижегородской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли два человека и один пострадал. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По данным ведомства, ДТП произошло на дороге Р-125 «Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород». Пожарные вызволили пострадавшего из автомобиля и передали медикам.

В ГУ МВД по Нижегородской области уточнили, что водитель Hyundai Accent столкнулся с грузовиком при обгоне на встречной полосе объездной дороги Навашина.

Владимир Зубарев