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Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В Навашинском округе Нижегородской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли два человека и один пострадал. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По данным ведомства, ДТП произошло на дороге Р-125 «Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород». Пожарные вызволили пострадавшего из автомобиля и передали медикам.

В ГУ МВД по Нижегородской области уточнили, что водитель Hyundai Accent столкнулся с грузовиком при обгоне на встречной полосе объездной дороги Навашина.

Владимир Зубарев