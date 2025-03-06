Винт в долгу не останется
УФАС оштрафовало Казанский вертолетный завод за многомиллионные задержки платежей
Казанский вертолетный завод (КВЗ) несколько месяцев не оплачивал товары, поставленные двумя малыми предприятиями. Общая задолженность составила 27 млн руб. Поставщики обратились в УФАС, после чего завод был оштрафован на 500 тыс. руб. В пресс-службе КВЗ сообщили, что долги полностью погашены, однако задержка платежей привела одного из поставщиков к кассовым разрывам. Эксперт отмечает, что пострадавшие компании вправе взыскать дополнительно неустойку и проценты за пользование чужими средствами.
Казанский вертолетный завод
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
УФАС по Республике Татарстан рассмотрело жалобы ООО «Инжиниринговая компания „И.Д.И.“» и ООО «ТПК „Адиас“» на неоплату поставленных товаров со стороны АО «Казанский вертолетный завод». Компании обратились в антимонопольную службу с требованием взыскать с предприятия многомиллионные долги.
Казанский вертолетный завод
Казанский вертолетный завод — акционерное предприятие, выпускающее вертолеты семейства Ми-8/17, Ми-38, а также легкие многоцелевые вертолеты «Ансат». Завод входит в состав холдинга «Вертолеты России», который, в свою очередь, является частью госкорпорации «Ростех».
По данным УФАС, просроченная задолженность КВЗ перед инжиниринговой компанией «И.Д.И.» составила 12,7 млн руб., а перед ТПК «Адиас» — 14,8 млн руб. Обе компании относятся к субъектам малого предпринимательства, что обязывает заказчика по закону производить оплату в течение семи рабочих дней с момента подписания документов о приемке товара.
Антимонопольная служба признала факт нарушения и назначила КВЗ административное взыскание в размере 500 тыс. руб. Кроме того, должностному лицу предприятия было вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших правонарушению.
Ведомство подчеркнуло, что задержка расчетов с поставщиками на КВЗ — не единичный случай. Завод неоднократно допускал просрочки по оплате выполненных услуг, что вынуждало контрагентов обращаться в контролирующие органы.
В пресс-службе Казанского вертолетного завода «Ъ Волга-Урал» сообщили, что ситуация урегулирована.
«На сегодняшний день задолженность АО „Казанский вертолетный завод“ перед вышеуказанными контрагентами отсутствует. Все предписания УФАС по РТ, выданные АО „КВЗ“, исполнены», — сообщили в компании.
Официального комментария участники процесса не дали. Однако, по информации источника «Ъ Волга-Урал», знакомого с ситуацией, одна из компаний поставляла заводу запчасти, расходные материалы и оборудование. Он подтвердил, что с одной из компаний действительно уже рассчитались, однако задержка платежей привела к финансовым потерям.
«Длительная задержка крайне негативно отразилась на финансовом положении поставщика. Возник большой кассовый разрыв, пришлось привлекать заемные средства для продолжения деятельности. Кроме того, из-за курсовой разницы за этот период фирма понесла прямые финансовые потери», — подчеркнул собеседник издания.
Как сообщил источник, никаких официальных объяснений от завода по поводу задержки платежей не поступало. «Компания отправила судебную претензию, но не получила ответа, после чего направила жалобу в ФАС», — пояснил он.
По словам собеседника издания, несмотря на инцидент, поставщик не исключает дальнейшего сотрудничества с КВЗ. «Они планируют участвовать в торгах, хотя есть сомнения, что завод захочет работать с ними после жалобы. Вероятно, у КВЗ временные затруднения с денежными средствами — предприятие государственное, оно производит и реализует продукцию», — заключил источник «Ъ Волга-Урал».
По мнению Антона Смирнова, специалиста юридической компании «Яхатин», в случае неисполнения предписания УФАС КВЗ мог столкнуться с новыми санкциями.
«Так как последствия в виде штрафа связаны с административным правонарушением, то в последующем также может быть применен штраф на сам завод и в отношении должностного лица. При этом заводу было выдано предписание об устранении причин, из-за которых совершено административное правонарушение. В случае неисполнения предписания на завод может быть наложен штраф, так же как и на должностное лицо согласно ч. 2.6 ст. 19.5 КоАП РФ», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что решение УФАС может усилить позиции малых предприятий при дальнейшем взыскании задолженностей через суд.
«Как показывает судебная практика, малым и средним предприятиям будет проще составлять доказательную базу, на которую они будут ссылаться в рамках гражданского дела в арбитражном суде. Для заявителей и заинтересованных лиц в рамках дела УФАС РТ данное решение однозначно будет иметь положительный эффект при доказывании в суде. Вполне вероятно, что в связи с неоднократными нарушениями завода может появиться больше организаций, которые еще не успели обратиться или обратятся в будущем», — отметил господин Смирнов.
Эксперт также указал, что помимо основной суммы долга организации имеют право на взыскание неустойки, а также право на пользование чужими денежными средствами. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств.
По данным сервиса Rusprofile, ООО «Инжиниринговая компания „И.Д.И.“», зарегистрированное в Казани, специализируется на инженерных изысканиях, проектировании, управлении строительными проектами, строительном контроле, авторском надзоре, а также предоставлении технических консультаций в этих областях. По итогам 2023 года выручка компании составила 242 млн руб., увеличившись на 5%, а чистая прибыль — 1,5 млн руб., что на 58% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО «ТПК „Адиас“», зарегистрированное в Зеленодольске, занимается оптовой торговлей эксплуатационными материалами и принадлежностями для машин. В 2023 году выручка компании составила 18 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб.; оба показателя остались на уровне предыдущего года.