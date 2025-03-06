Винт в долгу не останется

Казанский вертолетный завод (КВЗ) несколько месяцев не оплачивал товары, поставленные двумя малыми предприятиями. Общая задолженность составила 27 млн руб. Поставщики обратились в УФАС, после чего завод был оштрафован на 500 тыс. руб. В пресс-службе КВЗ сообщили, что долги полностью погашены, однако задержка платежей привела одного из поставщиков к кассовым разрывам. Эксперт отмечает, что пострадавшие компании вправе взыскать дополнительно неустойку и проценты за пользование чужими средствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский вертолетный завод

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казанский вертолетный завод

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

УФАС по Республике Татарстан рассмотрело жалобы ООО «Инжиниринговая компания „И.Д.И.“» и ООО «ТПК „Адиас“» на неоплату поставленных товаров со стороны АО «Казанский вертолетный завод». Компании обратились в антимонопольную службу с требованием взыскать с предприятия многомиллионные долги.

Казанский вертолетный завод Казанский вертолетный завод — акционерное предприятие, выпускающее вертолеты семейства Ми-8/17, Ми-38, а также легкие многоцелевые вертолеты «Ансат». Завод входит в состав холдинга «Вертолеты России», который, в свою очередь, является частью госкорпорации «Ростех».

По данным УФАС, просроченная задолженность КВЗ перед инжиниринговой компанией «И.Д.И.» составила 12,7 млн руб., а перед ТПК «Адиас» — 14,8 млн руб. Обе компании относятся к субъектам малого предпринимательства, что обязывает заказчика по закону производить оплату в течение семи рабочих дней с момента подписания документов о приемке товара.

Антимонопольная служба признала факт нарушения и назначила КВЗ административное взыскание в размере 500 тыс. руб. Кроме того, должностному лицу предприятия было вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших правонарушению.

Ведомство подчеркнуло, что задержка расчетов с поставщиками на КВЗ — не единичный случай. Завод неоднократно допускал просрочки по оплате выполненных услуг, что вынуждало контрагентов обращаться в контролирующие органы.

В пресс-службе Казанского вертолетного завода «Ъ Волга-Урал» сообщили, что ситуация урегулирована.

«На сегодняшний день задолженность АО „Казанский вертолетный завод“ перед вышеуказанными контрагентами отсутствует. Все предписания УФАС по РТ, выданные АО „КВЗ“, исполнены», — сообщили в компании.

Официального комментария участники процесса не дали. Однако, по информации источника «Ъ Волга-Урал», знакомого с ситуацией, одна из компаний поставляла заводу запчасти, расходные материалы и оборудование. Он подтвердил, что с одной из компаний действительно уже рассчитались, однако задержка платежей привела к финансовым потерям.

«Длительная задержка крайне негативно отразилась на финансовом положении поставщика. Возник большой кассовый разрыв, пришлось привлекать заемные средства для продолжения деятельности. Кроме того, из-за курсовой разницы за этот период фирма понесла прямые финансовые потери», — подчеркнул собеседник издания.

Как сообщил источник, никаких официальных объяснений от завода по поводу задержки платежей не поступало. «Компания отправила судебную претензию, но не получила ответа, после чего направила жалобу в ФАС», — пояснил он.

По словам собеседника издания, несмотря на инцидент, поставщик не исключает дальнейшего сотрудничества с КВЗ. «Они планируют участвовать в торгах, хотя есть сомнения, что завод захочет работать с ними после жалобы. Вероятно, у КВЗ временные затруднения с денежными средствами — предприятие государственное, оно производит и реализует продукцию», — заключил источник «Ъ Волга-Урал».

По мнению Антона Смирнова, специалиста юридической компании «Яхатин», в случае неисполнения предписания УФАС КВЗ мог столкнуться с новыми санкциями.

«Так как последствия в виде штрафа связаны с административным правонарушением, то в последующем также может быть применен штраф на сам завод и в отношении должностного лица. При этом заводу было выдано предписание об устранении причин, из-за которых совершено административное правонарушение. В случае неисполнения предписания на завод может быть наложен штраф, так же как и на должностное лицо согласно ч. 2.6 ст. 19.5 КоАП РФ», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что решение УФАС может усилить позиции малых предприятий при дальнейшем взыскании задолженностей через суд.

«Как показывает судебная практика, малым и средним предприятиям будет проще составлять доказательную базу, на которую они будут ссылаться в рамках гражданского дела в арбитражном суде. Для заявителей и заинтересованных лиц в рамках дела УФАС РТ данное решение однозначно будет иметь положительный эффект при доказывании в суде. Вполне вероятно, что в связи с неоднократными нарушениями завода может появиться больше организаций, которые еще не успели обратиться или обратятся в будущем», — отметил господин Смирнов.

Эксперт также указал, что помимо основной суммы долга организации имеют право на взыскание неустойки, а также право на пользование чужими денежными средствами. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Инжиниринговая компания „И.Д.И.“», зарегистрированное в Казани, специализируется на инженерных изысканиях, проектировании, управлении строительными проектами, строительном контроле, авторском надзоре, а также предоставлении технических консультаций в этих областях. По итогам 2023 года выручка компании составила 242 млн руб., увеличившись на 5%, а чистая прибыль — 1,5 млн руб., что на 58% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО «ТПК „Адиас“», зарегистрированное в Зеленодольске, занимается оптовой торговлей эксплуатационными материалами и принадлежностями для машин. В 2023 году выручка компании составила 18 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб.; оба показателя остались на уровне предыдущего года.

Анар Зейналов