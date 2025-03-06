Износ сетей водоснабжения на Кубани снизился на 25%

В Краснодарском крае за 10 лет снизился износ водопроводных сетей с 71% до 46%. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За 10 лет в крае построили 106 км участков магистральных водоводов, включая Троицкий, Ейский и Таманский. На эти цели направили 26 млрд руб. из регионального бюджета, что позволило улучшить водоснабжение более 1,5 млн жителей.

Вице-губернатор Евгений Пергун в ходе совещания с губернатором Краснодарского края отметил, что только в 2024 году благодаря субсидиям муниципалитетам заменили почти 1 тыс. км устаревших сетей. Также завершилось строительство водозаборных сооружений в станице Марьянской и магистрального водопровода от станицы Прочноокопской до хутора Фортштадт.

На совещании обсудили исполнение поручения губернатора по ежегодной замене 5% ветхих трубопроводов за счет муниципальных средств. Перевыполняют план в Анапе, Геленджике, Выселковском, Ейском, Каневском, Крыловском, Новокубанском и Щербиновском районах. Среди отстающих — Сочи, Армавир, Кущевский, Староминской, Тбилисский и Темрюкский районы, которые министерство ТЭК и ЖКХ региона возьмет на контроль.

Система водоснабжения Краснодарского края включает 30 тыс. км трубопроводов, сотни скважин, водозаборов и станций очистки, многие из которых построены еще в 1960-х годах.

Алина Зорина