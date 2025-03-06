«Защитники Отечества» в Удмуртии увеличат штат для забора ДНК у семей бойцов СВО

Удмуртский филиал госфонда «Защитники Отечества» увеличит количество социальных координаторов, которые проводят забор генетического материала у родственников участников СВО и заполняют розыскные карты солдат. Об этом представитель организации заявил под постом главы Удмуртии Александра Бречалова во «ВКонтакте», отвечая на сообщение местного жителя о длинных очередях для отбора у родственников теста на ДНК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«В ближайшее время всем уже записавшимся на прием позвонят сотрудники филиала»,— отмечено в ответе. Проводить забор генетического материала — буккальный эпителий со внутренней стороны щеки — филиал госфонда начал в конце 2024 года в рамках помощи членам семей участников СВО, пропавших без вести. Работа ведется совместно с региональными СУ СКР и МВД.

На сайте госфонда указана процедура теста на ДНК. Сдать его могут только близкие родственники: отец, мать, братья и сестры, а также дети. «Сдача анализа более дальними родственниками не сможет достоверно подтвердить на уровне ДНК родство»,— указано на сайте «Защитников Отечества». Обратиться в организацию можно в том случае, если солдат не выходит на связь более месяца или родственники получили уведомление от воинской части или военного комиссариата.