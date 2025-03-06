NBC: США перестали рассматривать Россию как главную угрозу

Соединенные Штаты, похоже, больше не рассматривают Россию в качестве основной угрозы. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на бывших сотрудников американской разведки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Японии (2019 год)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Японии (2019 год)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По их словам, администрация президента Трампа дала понять, что отдает приоритет противодействию наркокартелям из Мексики и других стран Латинской Америки. Министерство обороны уже перебросило подкрепления на южную границу США и отправило туда группу аналитиков. ЦРУ, в свою очередь, начало использовать беспилотники для пролетов над территорией Мексики.

Говоря об изменении восприятия угрозы со стороны России в США, собеседники телеканала напоминают и о прекращении обмена разведданными с Украиной. По словам источников NBC, такой обмен помогал обеим сторонам. США, в частности, получали «важные данные» о России от украинских спецслужб.

Американцы склоняются к восстановлению отношений с Россией и компромиссу по Украине, подробнее об этом — в материале «Между нами тает лед».

Виктор Буй